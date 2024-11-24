ニッポン放送『山崎育三郎のI AM 1936』（毎週土曜後9：30）発のライブイベント『THIS IS IKU 2024 日本武道館』が、24日に行われた。【集合ショット】ペリー・キー、花總まり、氷川きよし+KIINA.の豪華ゲストも登場客席が暗転すると、山崎とスタッフがハワイでゴルフを楽しんでいるVTRが流れ始める。大至急日本武道館に向かうこととなり、スタッフが呼び寄せた宇宙船にゴルフクラブ片手に乗り込み、宇宙船が武道館に直撃す