俳優の杉浦太陽が23日に自身のアメブロを更新。新幹線が2時間以上遅延して駅が大混雑していたことを報告した。この日、杉浦は「京都での生放送を終えて、新幹線に乗ろうとしたら大遅延」と新幹線の時刻表の写真を公開。「2時間以上遅れが」と説明し「駅が大混雑 大変なことになっとる…」とつづった。続けて更新したブログでは「新幹線の移動時間」と切り出し「毎週乗るので、この時間に…勉強しよっ」と新幹線の車内で勉強をして