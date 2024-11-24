水道光熱費を始めとした住居費や通信費など、生活するうえで毎月必要な固定費がいくらかかるかは、家計における大きな関心ごとの一つです。固定費にかかる支出をおさえることができれば毎月の支出を減らせるでしょう。 そこで今回は、電気代にかかる平均費用を見ながら月3万円の電気代が高いのかとあわせて、11月から電気代がどのように変わるのかを見ていきます。 節電方法についても解説しますので、電気代を少しでも