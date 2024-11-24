24日の京都4R・2歳新馬（ダート1400メートル）は、セボンサデッセ（牡2＝橋口）が制した。セボンサデッセは父ルヴァンスレーヴ、母チャームクォーク（母の父クロフネ）の血統。騎乗した幸は「調教の雰囲気も良く、返し馬の雰囲気も良かった。能力の高い馬。強かったと思います」と話した。