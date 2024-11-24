ジャパンＣが行われる１１月２４日の東京競馬は外国人騎手が席巻している。１、２Ｒをウィリアム・ビュイック騎手が連勝すると、３Ｒはトム・マーカンド騎手が勝利。続く４Ｒはクリストフ・ルメール騎手が１着、ムーア騎手が２着とワンツー決着となった。午前中最後の５Ｒは、ライアン・ムーア騎手がセーフティーリードで勝利。ここまで外国人騎手が１着を独占している。ちなみに６Ｒは坂井瑠星騎手が勝ったため、外国人騎手の