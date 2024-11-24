写真／Shutterstock（歴史ライター：西股 総生）p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Hiragino Sans'}span.s1 {font: 13.0px 'Helvetica Neue'}【前編】「納得がいかない」「誤審ではないか」紛糾する事態は数知れず…なぜサッカーのVARだけが問題となるのか？【中編】オフサイドは「ラインを出ている」かではなく「プレーに関与した」か