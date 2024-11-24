23日午後、TOMORROW X TOGETHERが「2024 MAMA AWARDS」を終え、金浦（キンポ）国際空港を通じて韓国に到着した。TOMORROW X TOGETHERは、京セラドーム大阪で開催された同授賞式で、Ponta Pass Global Favorite Artist、Fans'Choiceを受賞した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・【PHOTO】TOMORROW X TOGETHER「2024 MAMA」大阪1日目のレッドカーペットに登場