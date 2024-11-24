〈「体の一部がパンパンに腫れていた」24歳で“がん”発覚、兄の死…公務員を辞めて“自給自足生活”を続ける30歳男性が、安定した職を捨ててYouTuberに転身したワケ〉から続く愛知県額田郡幸田町（ぬかたぐんこうたちょう）で自給自足生活を送りながら、“田舎暮らし”を発信しているYouTuberの高須亮佑さん（30）。YouTubeチャンネル「TAKASU TILE」は登録者数22万人超の人気を誇り、今年8月には書籍『TAKASU TILE 自分をHAPPY