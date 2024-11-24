卓球の「WTTファイナルズ福岡2024」は23日、福岡県の北九州市立総合体育館にて女子シングルスの準決勝が行われ、世界ランキング9位の佐藤瞳、橋本帆乃香（ミキハウス）ペアは同5位の大藤沙月、横井咲桜（ミキハウス）ペアと対戦。ゲームカウント3－0で勝利して優勝を果たした。 ■第2ゲームで迫られるも勝負強さ発揮 日本人対決となった女子ダブルスの決勝。大藤、横井ペアは長粼美柚、木原美悠（木下グ