プロ野球各球団担当記者の推し選手を紹介する「推しえて」第１５回は、今季大躍進したロッテ・小川龍成（２６）。身長１７１センチの守備職人は今季だけでサヨナラを２度決め、カット打法が開眼するなどブレイクした。名字を訓読みにした愛称「ちいかわ」でファンに親しまれる２６歳は、将来的な目標として「満票」でのゴールデン・グラブ賞を掲げた。（取材・構成＝竹内夏紀）確かな手応えで自信を得たのが、３安打１打点で