ジャッジ（左）にMVP争いで競り負けたウィットJr.。その内容が波紋を呼んでいる。(C)Getty Images2024年のMLBでの「最も価値のある選手」は、両リーグともに満票で決した。アメリカン・リーグはアーロン・ジャッジ（ヤンキース）が、ナショナル・リーグは大谷翔平（ドジャース）がそれぞれ全米野球記者協会に登録された投票権を持つ30人の記者全員から1位票を得た。【動画】平凡なフライを落球ジャッジの痛恨過ぎたエラーをチ