ボーイズグループリアリティサバイバル番組『Re:Born』第9話にて、DKBが苦しい活動の歴史を振り返った。【映像】「CDが500枚も売れなかった」当時の状況『Re:Born』は、『PRODUCE 101 JAPAN SEASON2』『SHOW ME THE MONEY』を手がけた日韓トップクラスの制作陣が集結し、K-POPボーイズグループ12組が日本デビューをかけて真剣勝負を繰り広げる番組。AIMERS、BeMAX、BXB、DIGNITY、DKB、DXMON、EASTSHINE、E'LAST、L5ST、WAKER