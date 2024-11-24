東北電力は２４日、東日本大震災以来約１３年ぶりに再稼働させた女川原発２号機（宮城県）の原子炉を同日午前８時すぎに停止させたと発表した。事前に計画していた設備点検のためで、異常がなければ１０日程度で再び原子炉を起動させ、１２月中の営業運転再開を見込む。