長白山脈地域にスキーシーズン到来中国吉林省23日、吉林省吉林市にある氷雪経済高品質発展試験区の北大湖スキーリゾートでスキーやスノーボードを楽しむ愛好家。（ドローンから、吉林＝新華社記者/顔麟蘊）【新華社長春11月24日】中国東北部の吉林省でここ数日、長白山脈に位置する多くのスキー場が今季の営業を開始し、新たなスキーシーズンが到来した。同省は豊かな自然資源を拠り所に、氷雪スポーツで氷雪産業チェーン全体