23日午後、MEOVVが「2024 MAMA AWARDS」を終え、金浦（キンポ）国際空港を通じて韓国に到着した。MEOVVは京セラドーム大阪で開催された同授賞式で、新人賞に該当する「Favorite Rising Artist」を受賞した。※この記事は現地メディアの取材によるものです。写真にばらつきがございますので、予めご了承ください。・【PHOTO】MEOVV「2024 MAMA」大阪2日目のレッドカーペットに登場・BTS ジミンが大賞！「2024 MAMA」大阪1日目の豪華