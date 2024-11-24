2011年11月26日、同月初旬に兵庫県尼崎市で見つかったコンクリート詰めの遺体をめぐり、5人の男女が逮捕された。この5人に主犯が含まれていたことが端緒となり、翌12年10月に発覚したのが「尼崎事件（尼崎連続変死事件）」である。複数の家族に“介入”し、監禁や暴力、虐待で次々と命を奪った主犯は角田（すみだ）美代子。12年前のこの時期は、あらゆるメディアがこの事件を盛んに報じていた。だが同年12月12日、美代子は留置