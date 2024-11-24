プロレスリング・ノアの来年元日、日本武道館大会でＷＷＥの中邑真輔と一騎打ちする佐々木憂流迦が２３日、都内でプロレスマスコミ各社の囲み取材に応じた。デビュー１年目でＷＷＥスーパースターとの破格マッチ。中邑からプロレスリング・ノアの公式「ＹｏｕＴｕｂｅ」で「素の佐々木憂流迦でくれば」と突きつけられた。インタビューの前編に続く後編では、中邑の言葉に考え悩む憂流迦が本音の胸中をさらけ出した。現在、武道