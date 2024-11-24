◆プロボクシング▽ＷＢＡ、ＷＢＯ、ＷＢＣ女子世界アトム級（４６・２キロ以下）王座統一戦１０回戦〇ＷＢＣ王者ティナ・ルプレヒト（判定）ＷＢＡ、ＷＢＯ王者・松田恵里●（２３日＝日本時間２４日、ドイツ・ハイデルベルク）ＷＢＡ＆ＷＢＯ女子世界アトム級（４６・２キロ以下）統一王者・松田恵里（ＴＥＡＭ１０ＣＯＵＮＴ）が２３日、ドイツ・ハイデルベルクでＷＢＣ王者ティナ・ルプレヒト（ドイツ）と３団体王