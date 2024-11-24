【モデルプレス＝2024/11/24】歌手のaikoが23日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブ後のバックステージショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】aiko、“寺尾アキラ風”イケメン父親顔出し◆aiko、誕生日ライブで父と記念写真同日、自身のライブツアー「Love Like Rock vol.10」大阪公演を終えたaiko。49歳を迎え、「大阪ライブとても幸せだた！ありがとうこれからもよろしくお願いします」とステージ上でろうそくを吹き消