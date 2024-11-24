©若木民喜／小学館『結婚するって、本当ですか 365 Days To The Wedding』『神のみぞ知るセカイ』作者・若木民喜最新作!!この記事の漫画は本サイトでご覧いただけます天才・奇才が全国から集まる異能の巣窟――京都大学。1浪の末に京大生となった山川可志夫は、「人より勉強ができる」という唯一の個性を失い、個性ゼロのゼロ人間として恐怖と憂鬱の日々を過ごしていた。そんな可志夫の前に現れたのは、高校3年間を共にマンド