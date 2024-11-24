元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏が２４日、フジテレビ系「日曜報道ＴＨＥＰＲＩＭＥ」に出演。出直し選挙で再選を果たした斎藤元彦兵庫県知事について言及した。番組では、斎藤知事に持ち上がった公職選挙法違反の疑惑について取り上げた。兵庫県知事選を巡っては、斎藤氏の公式ＳＮＳの運営に携わった兵庫県のＰＲ会社の代表がネット上で「広報全般を任された」などとつづった。総務相は、業者に選挙運動用サイトの文案を