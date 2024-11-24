お金に対する価値観は千差万別です。育った環境などによって形成される金銭感覚は、どうしても理解できない不思議な感覚の持ち主もいるもの。これは、筆者の友人・F華のお話。努力家のF華を待っていたとんでもない相手のエピソードです。 幼少期 私は両親を早くに亡くし、親戚に引き取られて育ちました。もともと親戚づきあいの薄かった両親だったため、私は完全にお荷物の状態。親戚の家庭にも馴染めず、さみしい幼少期