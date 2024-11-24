自民党の田畑裕明衆院議員（富山１区）に約１００人の不適切な党員登録があった問題を巡り、党関係者に困惑が広がっている。党員名簿と党費は県連に集まるものの、厳密に誰が集めてきたかまでを県連では把握できないからだ。田畑氏が当初、関係者に説明した処理では政治資金規正法違反になる可能性が高く、田畑氏の今後の説明に注目が集まる。（川尻岳宏）社員に総裁選の投票用紙「９月に１０人くらいの社員に党総裁選の投票用