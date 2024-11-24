プロボクシングで女子世界アトム級の３団体王座統一戦は２３日、ドイツのハイデルベルクで行われ、世界ボクシング協会（ＷＢＡ）、世界ボクシング機構（ＷＢＯ）統一王者の松田恵里（ＴＥＡＭ１０ＣＯＵＮＴ）は、世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）王者のティナ・ルプレヒト（ドイツ）に０―３の判定で敗れた。松田の戦績は７勝（１ＫＯ）２敗１分け。松田は「非常に悔しい。（力を）出し切った結果。強い選手と戦えてよかった