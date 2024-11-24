【モデルプレス＝2024/11/24】モデルで女優の久間田琳加が23日、自身のX（旧Twitter）を更新。テレビ朝日系オシドラサタデー『私たちが恋する理由』（毎週土曜よる11時〜）のオフショットを公開し、反響が寄せられた。【写真】久間田琳加、オーバーTシャツから圧巻の美脚披露◆久間田琳加、美脚披露久間田はカーキ色のオーバーサイズTシャツを一枚で着用した姿を公開。第7話の告知をするとともに、「ドラマの中でも？？りんか丈」