全日本合唱コンクール全国大会の大学職場一般部門は24日、松山市の愛媛県県民文化会館で同声合唱の部が始まった。この日は混声合唱の部とあわせ、27団体が出場する。【写真】これが同志社グリーの新たな「らしさ」危機越えた先の全国「3位」コンクールは全日本合唱連盟と朝日新聞社が主催し、今回が第77回となる。いずれの部も有料でライブ配信される。申し込みは当日でも可能で、詳細は専用ホームページ（https://t.asahi.c