【佐渡聯合ニュース】朝鮮半島出身者が強制労働をさせられた新潟県の「佐渡島の金山」の世界文化遺産登録を巡り、労働者の追悼式が２４日午後、日本側主催で新潟県の佐渡市で開かれる。当初、韓国遺族を含む両国の政府関係者などが出席する予定だったが、追悼式に対する日本側の誠意がないと判断した韓国側が参加しないと発表して日本側関係者のみで開催することとなった。韓国側がボイコットを決めた決定的理由は、靖国神社を参