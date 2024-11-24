広島は24日、来季のコーチングスタッフを発表した。今季8月までリーグ首位も9月に失速し、最終的にリーグ4位に終わった広島は、一軍の首脳陣は大きな入れ替えはなし。ファームは今季二軍打撃・走塁コーチだった福地寿樹コーチが来季は二軍ヘッド兼打撃・走塁コーチとなる。三軍は畝龍実三軍統括コーチ・矯正担当が来季から三軍統括兼大野寮長、三軍野手総合コーチだった迎祐一郎コーチは三軍野手総合コーチ兼アナリストに。