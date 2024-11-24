草なぎ剛がシェイクスピア作品初挑戦で、稀代の悪役・シャイロックを演じる舞台『ヴェニスの商人』。注目度の高い本作で、シャイロックの娘・ジェシカに元宝塚歌劇団花組トップ娘役の華優希が体当たりする。シェイクスピア作品への出演が夢だったという華に、本作に込める思い、稽古場での草なぎの印象、そしてデビュー10周年を迎えた心境などを聞いた。【写真】退団後も変わらないキュートさ！華優希撮り下ろしショット◆宝塚と