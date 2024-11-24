17日に投開票された兵庫県知事選に再選した斎藤元彦知事（47）が24日、TBS「サンデージャポン」（日曜前9・54）にVTR出演した。パワハラやおねだりなど数々の疑惑を指摘され、県議会から全会一致で不信任決議を受け失職した斎藤氏は、元尼崎市長の稲村和美氏、日本維新の会を離党した前参院議員清水貴之氏ら無所属6新人を破り、再選を果たした。選挙戦では斎藤氏への評価や、混乱した県政の立て直しなどが問われたが、斎藤氏は