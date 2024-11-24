【病院通いになる前に健康寿命を伸ばす！プレメディカルケア】スポーツトレーナー・永井正彦氏が実際の相談事例をもとに解説する健康アドバイス企画。今回の相談内容は「ひざの痛みの和らげ方」です。【お悩み】ひざ痛があるので階段のある場所は苦痛です。痛みを和らげるマッサージを教えてください。（６０代男性）【アドバイス】ペットボトルマッサージでひざ周辺の筋肉をほぐしてください。【解説】まずはどういう時にひざ