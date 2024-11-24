◇WBA・WBC・WBO女子世界アトム級王座統一戦10回戦ティナ・ルプレヒト（ドイツ）《○判定●》松田恵里（TEAM10COUNT）（2024年11月23日ドイツ・ハイデルベルク）WBA＆WBO女子世界アトム級統一王者の松田恵里（30＝TEAM10COUNT）が23日（日本時間24日）、ドイツ・ハイデルベルクでWBC世界同級王者ティナ・ルプレヒト（32＝ドイツ）との3団体王座統一戦に判定で敗れ、日本女子史上初の3団体王座統一を逃した。立ち上