女優の寺島しのぶ（51）が24日、自身のスレッズを更新。“2世”として活躍する著名人に思いをつづった。寺島は、23日に行われた「ラグザスpresents第3回WBSCプレミア12」の台湾戦を振り返り「清宮選手の昨日の活躍バンザーイ！」と投稿。「いわゆる二世と言われる方(私もですが)が活躍するとどの分野でも嬉しい」と喜んだ。女優の富司純子の長女である寺島は「デビューしたての頃、京都の撮影所行くとお母さんの話ばかり