#1. 釜山（プサン）海雲台区のマンションで夫婦の集まりを運営していたA氏の口座に2014年12月、275万ウォン（約30万円）が振り込まれた。【注目】世界一の「詐欺大国」、韓国は汚名返上できたか「弟が経営する美容室に通う飲食店の従業員にお金を貸せば利息を得られる」という言葉に騙された被害者C氏が送金したものであった。生活費や店舗の運営費を捻出する程度のつもりでついた嘘だったが、A氏の犯行は次第に大胆になった