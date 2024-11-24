[11.23 ブンデスリーガ第11節 ドルトムント 4-0 フライブルク]ブンデスリーガ第11節が23日に行われ、MF堂安律が所属する5位フライブルクは敵地で7位ドルトムントに0-4で敗れた。3試合ぶりの黒星を喫し、4戦勝ちなし(2分2敗)。堂安はスタメン出場し、後半28分までプレーした。ドルトムントが先制したのは前半7分。DFラミ・ベンセバイニのパスを受けたFWマクシミリアン・バイアーがペナルティエリア中央に持ち込み、右足で流し込