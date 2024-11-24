福岡県警本部福岡県警は24日、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、佐賀県みやき町天建寺、中学教諭岡大介容疑者（32）を現行犯逮捕した。久留米署によると、佐賀県の公立中に勤務している。「佐賀県鳥栖市で部活動の保護者とビールやハイボール5杯以上を飲んだ」と容疑を認めている。逮捕容疑は24日午前0時15分ごろ、福岡県久留米市白山町の市道で、酒気を帯びた状態で乗用車を運転した疑い。県警交通機動隊が周辺で検問をし