今年で44回目を迎えるジャパンCが11月24日（日）に開催。 天皇賞（秋）を制したドウデュースや二冠牝馬チェルヴィニアらが出走するだけでなく、海外からは昨年のイギリスダービーを制したオーギュストロダンなど近年まれに見る豪華メンバーが集結する。 そんなレースを盛り上げるべく、テレ東競馬チャンネルでは配信限定で「クイズ！ジャパンカップ」を開催。 ウイニング競馬のレギュラ&#1