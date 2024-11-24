名古屋市長選は２４日午前７時に投票が始まった。午前１０時現在の投票率は３・７６％で、前回（５・３６％）を下回っている。立候補したのは、いずれも無所属の新人７人で、元会社員の太田敏光氏（７６）、日本保守党が推薦する元副市長の広沢一郎氏（６０）、旅行会社社長の水谷昇氏（６１）、元大学講師の不破英紀氏（６４）、元愛知県副出納長の鈴木慶明氏（８５）、自民、立憲民主、国民民主、公明各党が推薦する前参院議