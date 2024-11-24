ＴＢＳ系「サンデー・ジャポン」（日曜・午前９時５４分）は２４日、斎藤元彦前知事の失職による兵庫県知事選が１７日に投開票され、斎藤氏が再選したことを特集した。ＭＣの「爆笑問題」太田光は「返り咲いたジャンポケ…あっ！…ジャンポケじぇねぇ…斎藤」と右手で口を押さえ大ボケをかますと相方の田中裕二に「ちょっと待ってください斎藤は斎藤でも違いますから」と突っ込まれた。スタジオが笑いに包まれるなか太田は「言っ