現代（ヒョンデ）自動車と起亜（キア）が充電制御装置の欠陥により米国で電気自動車２０万８０００台をリコールする。ＡＰ通信は２２日、米道路交通安全局（ＮＨＴＳＡ）が２１日に出したリコール報告書を引用してこのように報道した。リコール報告書によると、現代自動車のリコール対象車両は２０２２〜２０２４年型「アイオニック５」、２０２３〜２０２５年型「アイオニック６」、２０２３〜２０２５年型ジェネシス「ＧＶ６」「