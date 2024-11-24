【茜さやのほっこり温泉】フリー素材モデルにして大の温泉好き・茜さやが、全国各地の魅力的な温泉を訪れて紹介。今回は奥飛騨の歴史ある古い名湯へ行ってきました。読者の皆様、こんにちは！毎度おなじみ、温泉大好き・茜さやです。本日ご紹介するのは、私にとって特別な思い出の温泉地、平湯温泉。乗鞍岳のふもと、海抜１２８３メートルにあるこの温泉は、奥飛騨温泉郷の中でも最も古く、歴史ある名湯が湧いています。こ