【今週の秘蔵フォト】“深キョン”の愛称で今や押しも押されもせぬ人気女優になった深田恭子は、中学２年生の時の１９９６年１１月のホリプロタレントスカウトキャラバンでグランプリを受賞。９７年にＮＨＫのドラマ「海峡」でデビューすると、アイドル活動と並行して大ヒットした９８年のフジテレビ系「神様、もう少しだけ」でＨＩＶに感染した女子高生役を演じ、一気に人気は全国区になった。そんな深田が２０００年１１月２日