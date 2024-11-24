(Photo by Ari Hatsuzawa)読書好きで知られる俳優の中江有里さんが、日々のできごとや過去の思い出を、1冊の本とともにふり返る連載エッセイ。阪神タイガースは今年の全日程を終え、シーズンオフに藤川球児新監督が就任。遠藤周作の『私にとって神とは』（光文社文庫）の一節を引用しながら「期待度百パーセント」と早くも胸を高鳴らせています。2024年10月13日、阪神タイガースの2024年シーズンが終了した。セ・リーグ2位の