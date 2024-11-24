このエッセイが掲載される頃には公演が終わっているが、約二年前から文士劇の立ち上げに関わっている。文士劇とは、文筆を生業とする者たちによる素人芝居。明治時代に始まり、昭和期に文藝春秋が主催したそれは小林秀雄や三島由紀夫、瀬戸内寂聴なども出演する華やかさだった。ただ近年、その伝統は衰退し、ことに関西では半世紀以上上演されていない。詳細は割愛するが、今回、そんな西日本ゆかりの作家など十六人でスタートし