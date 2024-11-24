元中日監督の落合博満氏と元ＤｅＮＡ監督の中畑清氏が２４日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）に生出演した。番組では「ラグザスｐｒｅｓｅｎｔｓ第３回ＷＢＳＣプレミア１２スーパーラウンド」で日本が２４日の決勝戦で台湾と対戦することを報じた。落合氏は決勝戦に「ゲーム展開はどうあれ、勝たなきゃしょうがないんでね」と切り出し「勝つためにどうやって井端監督が最善の策を作っていくかって