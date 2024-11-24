JR九州によると、24日午前6時8分ごろ、長崎線旧線大草〜本川内で上り普通列車(長崎午前5時45分発佐世保行き)がイノシシと衝突した。この影響で同9時半現在、同線や長崎線、佐世保線、大村線のダイヤが乱れている。