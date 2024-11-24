国連気候変動枠組み条約締約国会議で、途上国の温暖化対策に向けて先進国が２０３５年までに年間３０００億ドル（約４５兆円）を拠出することで合意した/Murad Sezer/Reuters（ＣＮＮ）アゼルバイジャンの首都バクーでの国連気候変動枠組み条約締約国会議（ＣＯＰ２９）は２４日、途上国の温暖化対策に先進国が拠出する資金を、２０３５年までに年間３０００億ドル（約４６兆円）に増やすことで合意に達した。ＣＯＰ２９は２００カ