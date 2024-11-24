「明治神宮野球大会・大学の部・準決勝、青学大−天理大」（２４日、神宮球場）広島のドラフト１位・佐々木泰内野手（２１）＝青学大＝が、準決勝・天理戦のスタメンを外れた。佐々木は２２日に行われた福岡大戦に「４番・三塁」で出場。四回の第２打席で三塁内野安打を放ち“広島初安打”をマークした。しかし八回。三塁線の打球に飛び込んだ際、左肩を負傷。プレーを続行したが、試合後は病院に直行していた。チームは