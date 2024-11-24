JR東海は、正式な駅名とともに企業名などを表示する「副駅名標広告」を導入した。第1弾として、22日から中央線の鶴舞駅（名古屋市中区）に「ステーションAi前」と副駅名をつけ、ホームの駅名看板の下に広告が取り付けられた。鶴舞駅に設置された「ステーションAi前」の副駅名標=JR東海提供副駅名標広告は、乗客の利便性向上を図るとともに地域に根ざした施設や企業、団体のPRを目的としている。「ステーションAi」は、国内最