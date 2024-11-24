■第44回ジャパンカップ（GI）枠順2024年11月24日（日）5回東京8日 発走時刻：15時40分 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 ゴリアット（セ4 C.スミヨン）2-2 ブローザホーン（牡5 菅原明良）3-3 ドウデュース（牡5 武豊）3-4 ジャスティンパレス（牡5 C.デムーロ）4-5 シュトルーヴェ（セ5 鮫島克駿）4-6 ダノンベルーガ（牡5 松山弘平）5-7 シンエンペラー（牡3 坂井瑠星）5-8 オーギ